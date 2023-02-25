Egor Troyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Troyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Troyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Troyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Troyakov 24 Şubat 1995 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Трояков Егор Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Troyakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Troyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Troyakov'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Egor Troyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Troyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Troyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Troyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gomel II

1 Temmuz 2015 yılında Gomel

20 Mart 2019 yılında Sputnik

30 Temmuz 2019 yılında Gomel

7 Ağustos 2019 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2019 yılında Gomel

16 Şubat 2021 yılında Volna Pinsk

3 Şubat 2022 yılında Belshina

12 Ocak 2023 yılında Gomel

Egor Troyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Troyakov şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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