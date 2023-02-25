Egor Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Zabelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Zabelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Zabelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Zabelin 9 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Забелин Егор Олегович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Zabelin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Lida U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Egor Zabelin'nin FK Lida U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Zabelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Zabelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Zabelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Zabelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Zabelin şuan FK Lida U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.