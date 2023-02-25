Egor Zubovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Zubovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Zubovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Zubovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Zubovich 1 Haziran 1989 tarihinde Uzda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зубович Егор Вячеславович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Zubovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Egor Zubovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Egor Zubovich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Zubovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zubovich.egor/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100023904406514&fref=pb&hc_location=friends_tab

Haberin Devamı

Egor Zubovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Zubovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Zubovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Zubovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Minsk

30 Mart 2009 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2010 yılında Partizan Minsk

1 Ocak 2011 yılında Belshina

1 Ocak 2012 yılında Jagiellonia

5 Mart 2012 yılında Naftan

19 Temmuz 2013 yılında Jagiellonia

24 Temmuz 2013 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2014 yılında Jagiellonia

2 Mart 2015 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2015 yılında Jagiellonia

17 Mart 2016 yılında Dinamo Minsk

23 Şubat 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2018 yılında Melaka

11 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk

11 Şubat 2020 yılında Zhetysu

19 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

Egor Zubovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Zubovich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egor Zubovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Minsk, FK Uzda

Belarus U23 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.