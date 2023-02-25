Egor Zubovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Zubovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Zubovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Zubovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Egor Zubovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Zubovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Zubovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Zubovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Zubovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Zubovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Zubovich 1 Haziran 1989 tarihinde Uzda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зубович Егор Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Zubovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Egor Zubovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Egor Zubovich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Zubovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zubovich.egor/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100023904406514&fref=pb&hc_location=friends_tab

Egor Zubovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Zubovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Zubovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Zubovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Minsk

30 Mart 2009 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2010 yılında Partizan Minsk

1 Ocak 2011 yılında Belshina

1 Ocak 2012 yılında Jagiellonia

5 Mart 2012 yılında Naftan

19 Temmuz 2013 yılında Jagiellonia

24 Temmuz 2013 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2014 yılında Jagiellonia

2 Mart 2015 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2015 yılında Jagiellonia

17 Mart 2016 yılında Dinamo Minsk

23 Şubat 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2018 yılında Melaka

11 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk

11 Şubat 2020 yılında Zhetysu

19 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

Egor Zubovich kimdir

Egor Zubovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Zubovich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torpedo Minsk, FK Uzda

Egor Zubovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U23 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egor Zubovich nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Dong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Kislyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kislyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Kislyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kislyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Kovalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Kovalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi