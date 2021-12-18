Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egosantrik ne demek? Egosantrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egosantrik kelimesi. Peki egosantrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egosantrik nedir, egosantrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGOSANTRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egosantrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egosantrik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egosantrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beniçincilik yanlısı



EGOSANTRİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendi kafanızda ve kuruntunuzda yarattığınız egosantrik kişiliğinizden burada kurtulurdunuz.

