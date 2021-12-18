Plaçka ne demek, TDK'ya göre Plaçka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Katmerli Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Katmerli Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Taksa ne demek, TDK'ya göre Taksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kalotip ne demek, TDK'ya göre Kalotip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ABD Başkanı Biden gaflara doymuyor! Sosyal medyada gündem olduTensik ne demek, TDK'ya göre Tensik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emrullah İşler kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler neden öldü?Son dakika | 2022 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildiBakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası hayatını kaybetti
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Egosantrik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Egosantrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Egosantrik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Egosantrik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egosantrik ne demek? Egosantrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egosantrik kelimesi. Peki egosantrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egosantrik nedir, egosantrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EGOSANTRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egosantrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Egosantrik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egosantrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beniçincilik yanlısı

EGOSANTRİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendi kafanızda ve kuruntunuzda yarattığınız egosantrik kişiliğinizden burada kurtulurdunuz.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT