Egotizm ne demek, TDK'ya göre Egotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egotizm ne demek? Egotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egotizm kelimesi. Peki egotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egotizm nedir, egotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGOTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Benlikçilik

