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Eğribel Geçidi, 'kar' ve 'fırtına' nedeniyle kapandı

GİRESUN'da etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle Eğribel Geçidi ulaşıma kapandı.

Eğribel Geçidi, 'kar' ve 'fırtına' nedeniyle kapandı

GİRESUN'da etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle Eğribel Geçidi ulaşıma kapandı.

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, kar, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında araçlarıyla mahsur kalan sürücüler ise Karayolları Eğribel Bakım Evi ve Tamdere mevkiinde bir tesiste beklemeye başladı. Fırtına ve tipinin etkisinin yitirmesi ile geçidin ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak.

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DHA

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