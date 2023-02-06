Eguinaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eguinaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eguinaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eguinaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eguinaldo 9 Ağu 2004 tarihinde Monção şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eguinaldo de Sousa Lemos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eguinaldo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Eguinaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eguinaldo'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 8 Ağu 2027 tarihinde bitmektedir.

Eguinaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eguinaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eguinaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eguinaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Vasco U20

10 Ağu 2022 yılında Artsul-RJ

12 Ağu 2022 yılında Vasco da Gama

Eguinaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eguinaldo şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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