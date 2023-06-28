Egzama ve kepek şikayeti olanlar dikkat! Meğer sebebi buymuş: Tek ürünle kepeğe veda edin

Eğer saç diplerinizde kepek ve egzama probleminden şikayetçiyseniz bu yöntemler tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

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Egzama ve kepek şikayeti olanlar dikkat! Meğer sebebi buymuş: Tek ürünle kepeğe veda edin

Saç diplerinde birçok farklı etkenle oluşan egzama ve kepek problemi kabus haline gelebiliyor! Ancak doğal yöntemlerle bunlardan kurtulmak mümkün! Peki bu yöntemler neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ DERİSİ PROBLEMLERİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Saç diplerinde oluşan problemler insanların korkulu rüyası. Saç derisinde olan sivilcelenme problemi birçok farklı sorunu da beraberinde getiriyor. Sivilceler sonrasında saç diplerinde kepek, kaşıntı ve egzama olarak geri dönüyor. Saç diplerinizde çok sık sivilce çıkıyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız öneriliyor. Yine de saç derinizde kaşıntı problemi varsa doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Tinea isimli manta türü ciltte enfeksiyona yol açıyor ve deride kırmızı ve yuvarlak sivilceler çıkıyor. Saç mantarı epey hızlı şekilde yayılıyor ve eğer ilerlese iltihapla dolabiliyor. Uzmanlar genel olarak saç derisinde olan kaşıntılı sivilcenin kaynağını sıkı saç örgüsü ve kaynak olarak görüyor. İki durum da saç dökülmesini etkiliyor. Saç dökülmesi de saç derisinde açık yaralara sebep oluyor ve enfeksiyon oluşuyor. Aynı zamanda dönemsel hormonal değişiklikler bütün vücutta sivilce problemine sebep olabiliyor ve saç derisini de etkiliyor. Yüzlerde olan sivilcelere müdahale ediyorsanız saç derisinde çıkanlara da etmeniz gerekiyor. Eğer saç sivilcesiyle çok sık karşılaşıyorsanız anti akne şampuanları kullanabilirsiniz. 

Kepek Problemine Doğal Yöntemler

Jojoba yağı kullanmak saç derisini yumuşatır ve kuruluğun önüne geçer. Saç telleri güçlenir ve dökülme sorunu ortadan kalkar. Bu yağ cilt tarafından çok kolay emilir ve saç köklerinin sağlıklı şekilde uzamasına yardım eder. Aynı zamanda saç gürleştirme yöntemlerinden de biridir. Jojoba yağı sade şekilde ya da şampuan ve saç kremine eklenerek kullanılabilir. Lavanta yağı da hem saç dökülmesini hem saç kırılmalarını engeller. Saç köklerini besleyen lavanta yağı kan dolaşımını hızlandırır. Kekik ve biberiye yağı da saç derisi ve cilt bakımında cildin tahriş olmasını engellemek için kullanılır. Lavanta yağı da kepek ve kuruluk sorununun önüne geçer. İçinde B1, B2, B6 ve E vitamini barındıran fındık yağı kepek oluşumunun önüne geçer. Besleyici ve onarıcı olan bu yağ saç ve cilt için kullanılabilir. Saç dökülmesini engeller ve nem depolayarak parlak görünmesini sağlar. İçinde B ve E vitamini olan argan yağı saçların güçlü ve sağlıklı şekilde uzamasını sağlar. Argan yağı saç diplerinin kurumasını engelleyerek vitamin depolar ve dökülme sorununu ortadan kaldırır. Son olarak safran yağı saç diplerindeki gözeneklerin açılmasını sağlar. Saçlar güçlenir ve hasar görülmesi engellenir. Safran yağı kullanmak saç dibindeki kuruluğun gitmesini ve nem depolamasını sağlayarak dökülmenin önüne geçilmesini sağlar. Safran yağı diğer bakım yağlarıyla karıştırılarak kullanılabilir. Eğer saç dipleriniz hassassa uzmanınıza danışmadan safran yağı kullanmamanız gerekiyor. 

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