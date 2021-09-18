Egzogami ne demek, TDK'ya göre Egzogami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egzogami ne demek? Egzogami TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egzogami kelimesi. Peki egzogami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egzogami nedir, egzogami kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Egzogami kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Egzogami kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

EGZOGAMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egzogami kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egzogami kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egzogami kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dış evlilik

