Egzon Belica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Belica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Belica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Belica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Belica 3 Eylül 1990 tarihinde Struga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Belica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oracle Sports Management yapmaktadır. Egzon Belica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Egzon Belica'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egzon Belica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Belica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egzon Belica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Belica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KS Besa

1 Temmuz 2010 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2011 yılında Ohrid Lihnidos

1 Temmuz 2012 yılında Concordia

13 Ağustos 2013 yılında Shkendija

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2015 yılında FC Inter

27 Şubat 2017 yılında Riga

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında FK Partizani

9 Eylül 2022 yılında FC Prishtina

Egzon Belica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Belica şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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