Egzon Belica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Belica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Belica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egzon Belica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Egzon Belica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Belica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Belica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Belica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Belica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Belica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Belica 3 Eylül 1990 tarihinde Struga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Belica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oracle Sports Management yapmaktadır. Egzon Belica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Egzon Belica'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egzon Belica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Belica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Egzon Belica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Belica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KS Besa

1 Temmuz 2010 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2011 yılında Ohrid Lihnidos

1 Temmuz 2012 yılında Concordia

13 Ağustos 2013 yılında Shkendija

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2015 yılında FC Inter

27 Şubat 2017 yılında Riga

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında FK Partizani

9 Eylül 2022 yılında FC Prishtina

Egzon Belica kimdir

Egzon Belica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Belica şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egzon Belica nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Son Haberler
Aironas Trakselis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aironas Trakselis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aironas Trakselis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aironas Trakselis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kushtrim Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kushtrim Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kushtrim Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kushtrim Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pellumb Gllogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pellumb Gllogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pellumb Gllogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pellumb Gllogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi