Egzon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egzon Fazliu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egzon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Fazliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Fazliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Fazliu 30 Mayıs 2003 tarihinde Skenderaj şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Fazliu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Egzon Fazliu'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egzon Fazliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Fazliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Egzon Fazliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Fazliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Kurda

5 Ocak 2020 yılında KF Drenica

10 Ağustos 2022 yılında KF Trepca 89

Egzon Fazliu kimdir

Egzon Fazliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Fazliu şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Egzon Fazliu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egzon Fazliu nereli

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