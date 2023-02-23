Egzon Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egzon Kryeziu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egzon Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egzon Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Kryeziu 25 Nisan 2000 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Kryeziu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Egzon Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egzon Kryeziu'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egzon Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Egzon Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Triglav

12 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

13 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Egzon Kryeziu kimdir

Egzon Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Kryeziu şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Triglav Kranj (do 2017)

Egzon Kryeziu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Egzon Kryeziu nereli

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