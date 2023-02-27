Egzon Qerimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Qerimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Qerimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Qerimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Qerimi 10 Kasım 1993 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Qerimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egzon Qerimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egzon Qerimi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egzon Qerimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Qerimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egzon Qerimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Qerimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında KF Trepca

30 Haziran 2017 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2017 yılında Kek-U Kastriot

1 Temmuz 2018 yılında KF Arbëria

8 Ocak 2019 yılında Kek-U Kastriot

1 Ağustos 2019 yılında KF Onix

1 Ağustos 2020 yılında KF Ulpiana

15 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

13 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Egzon Qerimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Qerimi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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