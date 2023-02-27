Egzon Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Sinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Sinani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Sinani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Sinani 7 Haziran 1994 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Sinani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fiducia Football yapmaktadır. Egzon Sinani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egzon Sinani'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egzon Sinani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egzon Sinani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egzon Sinani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Sinani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında FC Ballkani

19 Ocak 2023 yılında SC Gjilani

Egzon Sinani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Sinani şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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