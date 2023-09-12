Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Erzincan'da yetiştirilen rengarenk egzotik kuşların kur ötüşleri ve kur dansları belgeselleri aratmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Erzincan'da yetiştirilen rengarenk egzotik kuşların kur ötüşleri ve kur dansları belgeselleri aratmadı.

Erzincan'da üretimi yapılan Gökkuşağı İspinoz türü kuşların kur dansları kameraya yansıdı. Çiftleşme dönemlerinde yapılan kur dansları ve kur ötüşleri renkli görüntüler oluşturdu. Rengarenk kuşların yaptığı hareketler adeta belgeselleri aratmadı. Egzotik kuş yetiştiriciliği ve üretimi yapan Emrah Öner ise yaptığı işin en keyifli kısmının bu dönem olduğunu söylüyor.

'Bu kur ötüşü yalnızca ispinozlarda görünüyor'

Uzun yıllardır egzotik kuş yetiştiriciliği yapan Emrah Öner, bu kur ötüşünün yalnızca ispinoz türlerine ait olduğu belirterek, "İspinoz kuşlarının kur ötüşüyle başlayıp kur dansıyla bitirdikleri çiftleşme dönemlerinde görünen dansları vardır. Bunlar da renkli görüntüler oluşturmakta. Bu kuş türlerinde sadece ispinozlarda görülebilen bir kur ötüşüdür. Belgesellerde görebileceğiniz şeyleri burada da görebiliyorsunuz. Üretimde de en neşeli ve zevkli işlerden birisi kur dansıdır" dedi.

Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Egzotik kuşların kameraya yansıyan kur dansları renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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