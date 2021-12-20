Egzotik ne demek, TDK'ya göre Egzotik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egzotik ne demek? Egzotik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egzotik kelimesi. Peki egzotik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egzotik nedir, egzotik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGZOTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egzotik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egzotik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egzotik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancıl



EGZOTİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonra, tuzu kuru insanlar değişiklik arar, egzotik tatlara da bayılırlar.



EGZOTİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- egzotik çorba

