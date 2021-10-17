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Egzotizm ne demek, TDK'ya göre Egzotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Egzotizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Egzotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Egzotizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Egzotizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Egzotizm ne demek, TDK'ya göre Egzotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egzotizm ne demek? Egzotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egzotizm kelimesi. Peki egzotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egzotizm nedir, egzotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EGZOTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egzotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Egzotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egzotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancıllık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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