Ehab El Aidy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehab El Aidy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehab El Aidy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehab El Aidy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehab El Aidy 5 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ehab Hassan Tawfik El Aidy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehab El Aidy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ehab El Aidy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC U21 futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Ehab El Aidy'nin El Masry SC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ehab El Aidy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehab El Aidy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ehab El Aidy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehab El Aidy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehab El Aidy şuan El Masry SC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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