Ehab Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehab Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehab Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehab Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehab Samir 2 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ايهاب سمير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehab Samir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ehab Samir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ehab Samir'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ehab Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehab Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ehab Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehab Samir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Mokawloon

31 Ocak 2019 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2019 yılında El Mokawloon

18 Temmuz 2019 yılında Tanta SC

6 Aralık 2020 yılında Enppi SC

30 Eylül 2021 yılında Tanta SC

7 Ekim 2021 yılında El Mahalla

Ehab Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehab Samir şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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