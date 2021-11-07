Ehlihibre ne demek, TDK'ya göre Ehlihibre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ehlihibre ne demek? Ehlihibre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ehlihibre kelimesi. Peki ehlihibre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ehlihibre nedir, ehlihibre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EHLİHİBRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ehlihibre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ehlihibre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ehlihibre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilirkişi

