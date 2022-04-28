Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! İşlemler e-Devlet’te tek tıkla halledilebilecek!

Millî Eğitim Bakanlığı ehliyet alacak kişilere zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Ehliyet almaya hak kazanan adayların sertifikaları, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor. Kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı.

İŞLEMLER TEK TIKLA HALLEDİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu’ projesiyle işlemler daha kolay olacak.