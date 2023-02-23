Ehliyet harçları 2023 | A,B,C,D,F,G, M ehliyet harç fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK'in açıkladığı yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl değişmektedir. 2023 yılında değerleme oranı %122,93 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Türkiye'de ehliyet fiyatları yeniden değişime uğradı, harç ve ders ücretlerine zam geldi. Peki A,B,C,D,F,G, M ehliyet harç fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Merak edenler için ehliyet harçları 2023 haberimizde...

EHLİYET HARÇLARI 2023

Ehliyet harç fiyatları 2023 yılında değişti. Buna göre A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetler için harç ücreti 825 TL olarak belirlendi.

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B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı için harç ücreti 4 bin 154,70 TL oldu.

A,B,C,D,F,G, M EHLİYET HARÇ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 1.594 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 3.258,9 TL

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B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI 2023

A ve F sınıfı ehliyet almak isteyenler 825 TL harç ücret, 624 TL değerli kağıt bedeli, 145 TL vakıf bedeli olmak üzere toplamda 1594 TL ödemektedir.

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI 2023

B sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşlar harç ücreti olarak 2 bin 489,90 TL, değerli kağıt bedeli olarak 624 TL, vakıf payı olarak 145 TL, toplamda ise 3 bin 258,9 TL olarak ödenmektedir.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G VE M SINIFI EHLİYET FİYATLARI

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G VE M sınıfı harç ücreti 4 bin 154,70 TL, değerli kağıt bedeli 624 TL, vakıf payı 145 TL, olmak üzere toplamda 4 bin 923,70 TL'dir.