Ehliyet sahibi olabilmek için istenilen belgelerin başında sağlık raporu yer almaktadır. Belirli kurumlardan temin edilebilen sağlık raporunu nereden alacakları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ehliyet için sağlık raporu nasıl nereden alınır? Ehliyet için özel hastaneden rapor alınır mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sürücü olur raporu yani diğer bir ismiyle sağlık raporu alabilmek için 2021 yılına ait güncel bilgiler sık sık araştırılıyor. Ehliyet sahibi olmak veya ehliyet yenileme aşamalarında istenilen zorunlu belgeler arasından sağlık raporu en üst sırlarda yer almaktadır. Bu kapsamda ehliyet yenileme, ehliyetine sınıf ekleyenler, kayıp-zayi, İlk defa ehliyet alanlar sağlık raporu almak zorundadır. Ehliyet için sağlık raporu bakanlıklar tarafından belirlenir ve bu kurumlara başvuru yaparak alabilirsiniz.

Bakanlıkça belirlenen ehliyet için sağlık raporu alınabilecek kurumlar şu şekilde:

*Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

* Aile sağlığı merkezleri

*Özel hastaneler

*Özel tıp merkezleri

* Özel poliklinik

* Özel muayenehane

EHLİYET İÇİN ÖZEL HASTANELERDEN RAPOR ALINIR MI?

Yukarıda bakanlık tarafından düzenlenmiş listede özel hastane ve polikinliklerde yer almaktadır. Bu kapsamda özel hastaneden alacağınız sağlık raporunu ehliyet işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Öte yandan sağlık ocaklarından alacağınız rapor ücretsiz olurken, özel kurumlar ve yönlendireceğini kimi kurumlardan alacağınız sürücü olur raporu için belirli bir miktar ödeyeceğinizi de unutmamalısınız.

Sağlık raporu için vereceğiniz ücretlendirme bedelleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Fakat listede yer alan ücretler zaman zaman değişiklik gösterebilir. Değişiklik göstermesinde ki en büyük etkenler yer yıl gelen zam ve hastaneden hastaneye değişmektedir.

* Aile hekimi ücretsiz

* Aile hekimi devlet hastanesine yönlendirirse tek hekim ücreti 50 TL, Üniversite ve Eğitim araştırma hastanesi tek hekim ücreti 75 TL(Aile hekimi şüphelendiği bir rahatsızlık için sizi devlet hastanesine tek hekim için yolladıysa)

*Eğer sağlık kuruluna girmeniz gerekirse Devlet hastanesi için 200 TL, Eğitim araştırma veya Üniversite hastanesinde ücret 300 TL olacak. ( Ciddi bir sağlık probleminiz var ve bunun ileri tetkikler gerektirecek durum varsa kararını kurul verecek) Kurullarda 5 tane alanında uzman hekim bulunmaktadır.

* Özel sağlık kuruluşlarının vereceği fiyatlar değişlik gösterebilir. Ücretleri öğrenebilmek için sormanız gerekir.

SAĞLIK RAPORU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER NELERDİR?

Görüldüğü üzere devlet hastanelerinden, aile hekimlerinden alabileceğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarına başvuru yaparak da sağlık raporu alabilirsiniz. Ancak sağlık raporu alabilmek için bazı bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

* Kan grubu kartınız varsa yanınıza alınız

* 2 adet fotoğrafı yanınızda bulundurunuz

*Gözlük veya lens kullanıyorsanız yanınızda bulunsun. Protez kullanıyorsanız bildirin.

* Sürekli kullandığınız ilaç veya süregelen rahatsızlığınız varsa mutlaka bildirin.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU SÜRESİ NE KADAR?

Ehliyet almak için veya da ehliyetinizi yenilemek için aldığınız sağlık raporunun geçerlilik süresi bir senedir. Eğer yaptırdığınız sağlık raporunun üstünden bir sene geçtiyse o rapor kabul edilmez. Yeniden sağlık raporu almanız gerekecektir.