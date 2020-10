Ehliyet kimlik birleştirme randevusu nasıl alınır? İstenen belgeler, ücreti

'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması, ehliyet ile kimliği tek kartta buluşturuyor. Çipli kimlik ve ehliyet uygulamasının ardından gelen kimlik ile ehliyeti tek kartta birleştirme yeniliği, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlarken ehliyeti bir yerde unutma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

Bu uygulama ile sürücü belgesinde yer alan bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre edilerek sürücülerin, her an ehliyetini yanında bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların yeni tip sürücü belgesine sahip olmaları ve kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerinden randevu almaları gerekiyor. Peki kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Kimlik ehliyet birleştirme için istenen belgeler, ücreti ve bilmeniz gereken her şey haberimizde!

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabilir.

Bu işlemi yapmak isteyen kişilerin yeni tip sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME İSTENEN BELGELER

Ehliyet ve kimlik birleştirmek isteyen vatandaşların yeni tip sürücü belgesi ve çipli kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

Eski sürücü belgeleri, yeni kimlik kartlarına yüklenemediğinden vatandaşların öncelikle yeni kimlik kartı ile sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME ÜCRETİ

Yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişiler, kimlik kartlarıyla ya da kimlik kartı değiştirmek amacıyla nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

KİMLİK KARTI NASIL DEĞİŞTİRİLİR? YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.

Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL

EHLİYET NASIL ALINIR?

Ehliyet resmi adıyla sürücü belgesi ülkemizde ve dünyada devletlerin ilgili kurumları tarafından vatandaşlara verilen resmi bir belgedir. Sürücü belgesinin amacı ise sahip olan kişilerin belirli eğitimlerden ve sınavlardan başarı ile geçerek, trafikte araç kullanmaya hak kazandıklarını göstermektir.

Bu noktada, ülkemizdeki trafik yasaları uyarınca vatandaşların sürücü belgesi yani ehliyet sahibi olabilmeleri için bir dizi eğitimin ardından, yazılı ve uygulamalı testlere tabi olmaları gerekir.

Sürücü belgesi almak için gerekli sınavlara katılmak için, resmi olarak hizmet veren bir sürücü kursunda, devlet tarafından belirlenen eğitimleri almak şartı vardır. Yani sürücü kursuna kayıt yaptırmadan, sınavlara girilemeyeceği için, sürücü belgesi de alınamaz.

Sürücü kurslarında temelde 4 ana konu işlenir. Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği, Trafik Adabı şeklinde sıralayabileceğimiz bu derslerden en önemlileri Trafik ve Çevre ile İlk Yardım dersleridir. Zira eğitim boyunca en yüksek ders saatleri bu iki konuya ayrılmıştır. Derslerin saat ve soru dağılımı ortalama olarak şöyle:

Trafik ve Çevre: 16 Saat – 23 Soru

İlk Yardım: 8 Saat – 12 Soru

Motor ve Araç Tekniği 6 Saat – 9 Soru

Trafik Adabı: 4 Saat – 6 Soru



Ehliyet kurslarında aynı zamanda uygulamalı sürüş dersleri de verilmektedir. Direksiyon dersi olarak da adlandırılan bu eğitim de yine zorunlu olarak alınması gereken dersler arasında yer alır.

Direksiyon derslerinde, alınacak ehliyet türüne göre ders saatleri de farklılık gösterebiliyor. Ancak değişmeyen tek uygulama, eğitimler tamamlandıktan sonra yapılacak olan uygulamalı direksiyon sınavları.

Ehliyet türlerine göre oluşturulmuş direksiyon dersi saatleri (yasal olarak belirlenmiş asgari/minimum saatler) şu şekilde:

M, A1, A2, A – 12 Saat

A – 6 Saat

B – 14 Saat

D1 – 7 Saat

C1 – 14 Saat

C – 20 Saat

BE, C1E, CE, D1E, DE – 6 Saat

F – 12 Saat

Ayrıca direksiyon dersleri için minimum iki saat gece akan trafikte uygulama yapma şartı aranmaktadır. Akan trafik eğitimlerine başlamadan önce ise eğitim alanları yahut simülasyon düzenekleri ile en azı iki saat olmak kaydıyla, dersler alınması gerekiyor.

Ülkemizde uygulanan yazılı ehliyet sınavında toplam soru sayısı 50'dir. Doğru işaretlenen soru başına düşen puan ise 2 olarak belirlenmiştir.

Sürücü belgesi sınavında geçer not 70 olarak belirlendiğinden, en az 35 sorunun doğru işaretlenmesi gerekmektedir. Doğruların yanlışları götürmemesi, sürücü adaylarına büyük bir avantaj kazandırmakta.

Sürücü belgeleri, kullanılacak araç türüne göre farklı isim ve niteliklerde hazırlanır. Ayrıca alınacak sürücü belgesi türüne göre, yaş sınırları da farklılık gösterebilir.

Ehliyet türü, araçlar ve yaş sınırları bilgileri ise şöyle:

M, A1 ve B1 – Motorlu Bisiklet (Moped) vb. – 16 Yaş

A2, B, BE, C1, C1E, F – Otomobil, kamyonet, motosiklet vb. – 18 yaş

A – 35 KW üzeri motosiklet – 20 Yaş

C, CE, D1 ve D1E – Kamyon, minibüs, çekici vb – 21 Yaş

D, DE – Otobüs vb. – 24 Yaş

Sürücü belgesi almaya hak kazandıktan sonra, teslim alabilmek için harç ücreti, değerli kâğıt bedeli, vakıf payı kalemlerinde bazı ücretler ödemek gerekiyor.

Bu noktada harç ücretleri ehliyet türüne göre değişiklik gösterirken, vakıf payı ve değerli kağıt bedeli sabittir.

Vakıf payı: 30 TL

Değerli kağıt bedeli: 166 TL

Sürücü belgesi türüne göre harç bedelleri (parantez içinde vakıf payı ve değerli kağıt bedelleri ile birlikte toplam ücret hesaplanmıştır;

A1, A2 ve A Sınıfı: 203,40 TL (Toplam: 399,40 TL)

B Sınıfı: 613 TL (Toplam : 809 TL)

F ve H Sınıfı: 203,40 TL (Toplam: 399,40 TL)

C, D ve E Sınıfı: 1023,20 TL (Toplam: 1,219,20 TL)

Çipli pasaport, kimlik ve sürücü belgesi kullanmak isteyenlerin bu belgelerini yenileme işlemi için de yine bir miktar ücret talep ediliyor.

2016 Öncesi Kartların Yenilenmesi (Çipsiz): Kart Bedeli (13 TL) + Vakıf Payı (2 TL) Toplam: 15 TL

2016 Sonrası Kartların Yenilenmesi (Çipli): Kart Bedeli (134 TL ) + Vakıf Payı (25 TL) Toplam: 159 TL

Sınavlardan 4 kez üst üste geçer not alamazsanız, kurslara tekrar başlamanız gerekiyor. 4. Sınava kadar, sadece ücretleri yatırarak tekrar sınava katılma hakkına sahipsiniz.

Sınavlar başarılı şekilde tamamlanınca verilen sürücü sertifikası ile Nüfus Mürülüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte başvuran kişiler, sürücü belgesini çıkartabiliyor.

Kimlik belgesi,

Sürücü sertifikası

Öğrenim belgesi,

Sağlık raporu,

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu),

1 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,

Adli sicil belgesi

Trafikten hepimizin uyması gereken kurallar bulunuyor. 2019 yılı itibari ile trafik cezası ücretlerinde da bir takım fiyat değişiklikleri oldu. Bunlardan bir tanesi ise ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, eğer trafikte ehliyetiniz olmadan araç kullanırsanız 2496 ₺ ceza ödemek durumunda kalırsınız.