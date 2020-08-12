Ehliyet yenile işlemi için haberimizde bulunan adımları uyguladıktan sonra yeni ehliyetlerini çipli olarak PTT kargo ile tarafınıza teslim ediliyor. Yeni sürücü belgeniz yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde beyan ettiğiniz adrese PTT kargo aracılığıyla gönderiliyor. İşte en basit ehliyet yenileme adımları...

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler işlemlerini Nüfus Müdürlüklerinde yapıyor. İlk olarak nüfus müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Sürücüler herhangi bir nüfus müdürlüğüne giderek ehliyet yenileme belgeleri ile başvuru yaptığında ilk adımı atmış olur. Sürücüler ehliyet yenileme işlemleri için randevuyu gerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden gerek ise Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattını arayarak alabilirler.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAK/BELGELER NELERDİR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınmalı. Ardından aşağıdaki bulunan belgeler hazırlanmalı;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti, Polis Vakfı Ücreti ve Değerli Kağıt Bedeli olarak toplam 237 TL’dir. Bu ücret her yıl değişkenlik göstermektedir.

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti ise 15 TL'dir.

EHLİYET İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

Ehliyet yenilemek için randevu şartı yok bizzat Nüfus Müdürlüklerine gidebilirsiniz. Ancak sabahın erken saatlerinde gidip sıra beklememek için randevu alınması daha uygundur. Öte yandan randevulu vatandaşlara öncelik verilmektedir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak randevu işlemlerinizi kısa yoldan halledebilirsiniz.

Nüfus Genel Müdürlüğünün resmi randevu sayfasından randevu alınması gerekiyor.

EHLİYET RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1.adım: Yukarıda ki sayfayı tıklayınız. (Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi sayfasıdır.)

2.adım: Sürücü Belgesi Randevu al sekmesine tıkladıktan sonra çıkan bilgi notunu okuyup anladığınızı onaylamanız gereklidir. Ardından çıkan bilgi formunu dikkatli bir şekilde doldurunuz.

3.adım: Daha sonra il ve ilçe seçimi gelecektir.

4.adım: Ailenizde başka bir kişi için randevu alacaksanız (+) EKLE seçeneğine tıklayınız.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yapılan son değişikliklerle beraber ehliyet yenileme için son başvuru tarihi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Yani bu tarihe kadar eski tip sürücü belgenizi yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmeniz gerekecektir.