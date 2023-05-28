Ehliyet sahiplerine duyuruldu! Sadece 7 gün kaldı: Bunu yapmayan karalar bağlayacak

Araç sahipleri için büyük bir fırsat sunuldu! Borç yapılandırma imkanı, vatandaşların 31 Mayıs'a kadar yararlanabileceği bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılandırma detayları da duyuruldu.

Yapılan açıklamalara göre, 7440 sayılı Kanun kapsamında; 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik idari para cezaları, karayolu taşıma idari para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücretleri ile ilgili kesinleşmiş ve ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş borçlar 12 Mart 2023 tarihine kadar yapılandırılabilecek.

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Yapılandırılan borçlar ise borçlu tarafından tercih edilen şekilde, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte aylık dönemlerle ödenebilecek.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen araç sahipleri, 31 Mayıs'a kadar başvurularını yapmalı ve borçlarını yapılandırmalılar. Bu sayede, ödeme kolaylığı ve avantajlı bir ödeme planıyla borçlarını düzenli bir şekilde ödeyebilecekler.

PEŞİN ÖDEME İMKANINDAN YARARLANIN





Bu fırsatı değerlendiren araç sahipleri için önemli avantajlar sunuluyor. Yapılandırma kapsamında, yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 3 Temmuz 2023 (30 Haziran 2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda bazı avantajlar sağlanacak.

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Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 indirim yapılacak. Ayrıca, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılacak.

Başvuru sırasında taksitli ödeme seçeneği seçilmesine rağmen, yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda ek bir katsayı hesaplanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim sağlanacak.

Bu avantajlar, araç sahiplerine borçlarını daha uygun koşullarda ödeme imkanı sunarak finansal açıdan rahatlama sağlayacaktır. Ancak, bu fırsatı kaçırmamak için başvuruların zamanında ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

TAŞITLARIN FENNİ MUAYENESİ İÇİN





Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayeneleri yaptırılabilecektir.

Birden fazla araca sahip olanlar, her bir araç için ayrı başvuruda bulunmak zorundadır.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen araç sahiplerinin başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki, yapılandırma ile borçların ödenmesi ve düzenli bir ödeme planı oluşturulması, vatandaşlara finansal açıdan önemli avantajlar sağlayacaktır.