Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 60 gözaltı
Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman merkezli 11 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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