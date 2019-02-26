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  3. Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 60 gözaltı

Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 60 gözaltı

Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 60 gözaltı

Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 11 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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