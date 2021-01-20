Ehliyet yenileme randevusu nereden alınıyor? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Sürücü belgesi olan vatandaşlar, yeni çıkan çipli sürücü belgeleri nedeniyle 2022 yılının 12. ayına kadar eski sürücü belgelerini değiştirmek zorundalar. Ehliyet yenileme işlemleri iki yoldan yapılabiliyor. Birincisi telefonla arayarak randevu oluşturma, ikincisi internet üzerinden randevu alma. İşte detaylı Ehliyet yenileme randevusu alma işlemleri.

EHLİYET RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet randevusu internet üzerinden ve çağrı merkezleri üzerinden alınabiliyor. Randevu sayesinde kolaylıkla işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Ehliyet yenileme işlemi yapmak isteyenler; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu oluşturabilirler. Ehliyet yenilme randevusu oluşturma adımlarını sırası ile yapmak için sizler için hazırladığımız adımları takip etmeniz gerekir.

EHLİYET RANDEVU NASIL ALINIR?

www.nvi.gov.tr adresine tıklayınız.

Sürücü Belgesi randevu alma seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan formda ad, soyadı, T.C. Kimlik no, doğum tarihi, telefon ve güvenlik kodu bölümlerini doldurunuz.

"... adına Sürücü Belgesi Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız" Bu aşamada il ve ilçe seçimi yapmalısınız.

"adına İstanbul, Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu bölümden de kimin üzerine işlem yapacaksanız seçim yapmalısınız.

Daha sonra HES kodu bilgilerinizi giriniz.

Ardından randevu saati belirledikten sonra ehliyet için randevu almış olacaksınız.

EHLİYET RANDEVU ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi başvurusu için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)



RANDEVUSUZ EHLİYET ALINIR MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde yer alan yoğunluk nedeniyle randevu sistemi oluşturulmuştur. Randevu alanlar öncelikli olarak sıraya alınır. Randevusuz gelen vatandaşlar yoğunluk durumuna göre sıra verilir. Randevu alarak gitmenizde kesinlikle fayda vardır.