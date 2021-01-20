Ehliyet yenileme randevusuz gidilir mi? Randevusuz ehliyet alabilir miyim 2021?

31 Aralık 2022 tarihi itibariyle eski sürücü belgesi olanların belgeleri geçersiz sayılacak. Yeni çıkan çipli sürücü belgeler artık kullanılacak. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte artık eski sürücü belgeleri yerine yeni sürücü belgeleri faaliyete geçecek. Bu ehliyetler polikarbon üzerine lazer baskılı olup, polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacağı belirtildi. Ancak eski tip sürücü belgeleri süresiz iken, yeni tip sürücü belgeleri süreli bir şekilde kullanılacak. Peki hliyet yenileme randevusuz gidilir mi? Randevusuz ehliyet alabilir miyim 2021?

RANDEVUSUZ EHLİYET ALINIR MI?

Sürücü belgeleri hakkındaki işlemler normalde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde yapılmaktadır. Ancak sık oluşan yoğunluk nedeni ile randevulu sisteme geçilmiştir. Vatandaşlar öncelikle arayarak çağrı merkezlerinden ve ya internet üzerinden bireysel olarak randevu aldıktan sonra şubelerde sıra beklemeden ehliyet işlemlerini yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ?

Bazı vatandaşlar randevu almadan şubelerden ehliyet işlemlerini yapmak istiyor. Peki bu mümkün mü? Randevu alanlar öncelikli olarak sıraya alınır. Randevusuz gelen vatandaşlar yoğunluk durumuna göre sıra verilir. Yani randevusuz gidebilirsiniz ancak ne kadar bekleyeceğiniz belli olmaz. Bu nedenle randevu alarak gitmenizde kesinlikle fayda vardır.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz alınmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, koronavirüsle (Covid-19) etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtildi.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu oluşturabilirler.

Detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ehliyet yenileme randevusu nereden alınıyor? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?