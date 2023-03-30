Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları

Büyükşehir belediyesi iş arayan insanlara müjdeli haberi verdi. Peki hangi büyükşehir belediyesi ehliyeti olan personel alımı yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BELEDİYEDEN PERSONEL ALIMI

Sürücü belgesi olan ve iş arayan vatandaşlara müjdeli haber Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi 50 personel alımı yapacak.





Yapılan duyuruya göre 50 otobüs şoförü olarak alınacak personellerin 1977 senesinden önce doğmuş olma şartı aranıyor. Aynı zamanda görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmayan, SRC 1,3,2,4 belgesi olan adaylar, psikoteknik mesleki yeterlilik belgesi olan, seyahat engeli olmayan, güley yüzlü, diksiyonu iyi kişilerin başvuruları değerlendirilecek. Başvurular 28 Mart tarihinden 31 Mart tarihine kadar sürecek. Başvurular Erzurum Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı No 1 Palandöken adresine şahsen giderek yapılacak.