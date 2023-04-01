Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz

Araç kullananlar dikkat! Farkında olmadan suç işliyor olabilirsiniz. 1918 TL'lik o cezayı alıp almadığınızı kontrol edin.

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Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz

Ehliyeti bulunan sürücüler için son dakika duyurusu yapıldı, e-Devlet üzerinden trafik cezalarının kontrol edilmesi gerektiği bildirildi. Bazı cezaların arkadan yazıldığı ve tebliğ edildiği vurgulandı. 2023 yılında idari para cezalarına %112,9 oranında zam yapıldığına dikkat çekilerek en sık yapılan trafik kurallarının ayrıntıları paylaşıldı. Emniyet kemeri takmama ihlali en çok yapılan trafik kurallarından biri olduğu ve cezasının 436 TL olduğu belirtildi. Bu sebeple, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranması önem taşıyor.

e devlet ceza

Sürücülerin sıklıkla ihlal ettiği trafik kurallarından biri de cep telefonu ile konuşmak. Ancak bu ihlal, sürücünün dikkatini dağıtarak kazalara neden olabilir. Son güncellemelerle birlikte bu ihlal için ödenecek ceza tutarı 951 TL'ye yükseldi. Ayrıca yüksek sesle müzik dinlemenin de başkalarını rahatsız ettiği ve çevre kirliliğine neden olduğu belirtilerek, bu ihlale uyanlara 436 TL para cezası kesileceği hatırlatıldı.

Sürücülere yönelik son zamanlarda artan trafik cezaları hakkında duyuru yapıldı. Yayaların güvenliği için önemli olan yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermemek gibi birçok kural ihlali yapıldığı ifade edildi. Bu ihlaller sonrası yazılan cezalar arka planda plakaya yazıldığı için sürücülerin e-Devlet üzerinden trafik cezalarını kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Eğer siz de bu ihlallerden birini yaptıysanız 1.917 TL ceza yemiş olabilirsiniz.

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