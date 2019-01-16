Ehliyetini değiştirmek için gitti, ölü olduğunu öğrendi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaş, ehliyet değişikliği için gittiği nüfus müdürlüğünde ehliyet kaydına göre ölü olduğunu öğrenince şoke oldu.

Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi'nde yaşayan Ednan Öz isimli bir vatandaş, yeni kimlik ehliyet değişikliği yapmak için Korkuteli Nüfus müdürlüğüne gitti. Kimlik değişikliği yapan Öz, ancak ehliyetinin resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Nüfus Müdürlüğü yetkililerine kimlik ve ehliyetini çıkararak sağ olduğunu gösteren Ednan Öz, ehliyette ölü olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı trajikomik olay karşısında şok olduğunu belirten Öz, "Çok şaşırdım. Ehliyetimin kayıtlı sayfasını bana gösterdiler. Bakıyorum T.C. kimlik numaram aynı. Anne baba adı, doğum yeri normal. Baktım mutlaka bir yerde yanlışlık vardır ama baktım hepsi doğru. Fotoğrafa baktım en son, o da benim fotoğrafım. Artık ikna oldum ve kesin bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Söyledim "bir yanlışlık var." "Yanlışlık yok, sen ölüsün" dediler. "E ben karşınızdayım" dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Nüfus müdürlüğünde ehliyette ölü olması nedeninin Amasya ili Merzifon ilçesinde memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ben ehliyetimi 5 Kasım 1990 yılında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğe yazı yazdı ve hatanın düzelmesinin ardından yeni ehliyetime kavuşmayı bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA