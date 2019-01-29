Ehliyetini yeni alan sürücü kaza yaptı

E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana gelen kazada sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsünün ehliyetini yeni aldığı ve otomobilin babasına ait olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 05:00 sıralarında E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine giden Metin K., yönetimindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atarak duran otomobil içerisinde bulunan Metin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ehliyetini yeni alan ve babasına ait olan otomobil ile kaza yapan sürücü Metin K., kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan Metin K., yönetimindeki otomobilin seyir halinde çarptığı diğer otomobil içerisinde bulunan bir kişinin de havalimanına gittiği ve kaza sonrası başka bir araca binerek havalimanına gittiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA