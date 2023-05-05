Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız

Yeni bir kararla zorunlu trafik sigortalarında değişiklik yapıldı. Artık kaza yapmayan sürücüler daha düşük prim ödeyecekken, kaza yapan sürücüler daha fazla ödemek zorunda kalacak. Yeni uygulama 1 Mayıs itibarıyla başladı. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız

Trafik kazalarının sıklığı ve maddi boyutları dikkate alınarak Türkiye'de zorunlu olan trafik sigortası sisteminde, yeni bir döneme geçildi. Yeni uygulama ile birlikte, sürücüler artık risk kategorilerine göre basamaklandırılacaklar. Çok riskli sürücülerin poliçelerine yüzde 200 oranında zam yapılacakken, kaza yapmayan sürücülerin poliçelerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Sigorta şirketleri de bu yeni düzenleme kapsamında, her ay yüzde 2 oranında zam yapacaklar. Ayrıca, hasarsızlık indirimleri ve hasar sebebiyle prim artış oranları da değişti. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikte daha güvenli bir sürüş davranışı teşvik edileceği umuluyor. Ancak, kaza yapan sürücüler daha yüksek primler ödeyecekleri için, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli bir şekilde araç kullanmaları son derece önemli hale gelmiştir.

RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE AYRILACAKLAR

3

Sigorta sektöründe yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık sürücüler, risk kategorilerine göre basamaklandırılacak ve bu basamaklara göre prim ücretleri belirlenecek. Yapılan bu değişiklikle, kaza yapmayan sürücüler daha düşük prim ödeyecekken, kaza yapan sürücüler daha yüksek prim ödemesi yapacaklar.

Çok riskli sürücüler, en düşük basamakta yer alacaklar ve poliçelerinde yüzde 200 oranında zam uygulanacak. Bu sürücüler, sürüş davranışlarına dikkat etmezlerse daha yüksek primler ödemek zorunda kalacaklar. Diğer yandan, kaza yapmayan çok iyi sürücüler ise en üst basamakta yer alacaklar ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Bu indirimle birlikte, sürücülerin daha güvenli bir sürüş yapmaları teşvik edilecek.

Sigorta şirketleri de bu yeni düzenlemeye uyacaklar ve Mayıs ayından itibaren trafik sigortalarında bir kezlik yüzde 5 oranında zam yapacaklar. Daha sonra her ay yüzde 2 oranında zam uygulayacaklar. Böylece, sigorta primleri artacak ve sürücüler daha fazla ödeme yapacaklar.

Hasarsızlık indirimleri ve hasar sebebiyle prim artış oranları da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. Kazası olmayan sürücüler ise tüzel araçlar için 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ödeyecekler. Bu prim oranları, sigorta şirketlerinin belirlediği tarifelere göre değişebilir.

Yeni uygulama ile birlikte, şirket araçları ile şahsi araç sahipleri arasında da farklılık gösterecek. Şirket araçları için yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücretler uygulanacakken, farklılık 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek. Bu da şirketlerin araçlarının kullanım sıklığı, tipi ve yaşına bağlı olarak değişebilir.

Bu düzenleme ile birlikte, trafikte daha güvenli bir sürüş davranışı teşvik edilecek ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları daha da önem kazanacak. Ayrıca, sigorta primlerindeki artış, sürücüleri daha dikkatli ve sorumlu bir sürüş davranışı sergilemeye yönlendirecektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!
"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!
Tuvalet eğitiminde çocuklara “Ceza” değil “Zaman" verin!
Tuvalet eğitiminde çocuklara “Ceza” değil “Zaman" verin!
1 kg süzme peynir 79 TL, tereyağı 135 TL! O markette indirim başladı: Bu fiyatları kaçıran pişman olur
1 kg süzme peynir 79 TL, tereyağı 135 TL! O markette indirim başladı: Bu fiyatları kaçıran pişman olur
BİM'de çıldırtan indirim! 10 kg un 99 TL, 1 kg kaşar peynir 155 TL! İlk duyan indirimli fiyattan alıyor
BİM'de çıldırtan indirim! 10 kg un 99 TL, 1 kg kaşar peynir 155 TL! İlk duyan indirimli fiyattan alıyor
Son Haberler
Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız
Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
İçişleri Bakanı Soylu seçmenlere böyle seslendi: Komşularınızdan Türkiye'nin geleceği için destek isteyin
İçişleri Bakanı Soylu seçmenlere böyle seslendi: Komşularınızdan Türkiye'nin geleceği için destek isteyin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...
"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...
‘Genç Adres’ hayata geçiriliyor
‘Genç Adres’ hayata geçiriliyor
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Evalırken bunları bilmeyen yandı! Tapuyu tek seferde almak için bu şartlara dikkat!
Evalırken bunları bilmeyen yandı! Tapuyu tek seferde almak için bu şartlara dikkat!
Fatura ödemek tarihe karışıyor! Cumhurbaşkanı jesti geldi: Yüzde 50 indirim yapılacak
Fatura ödemek tarihe karışıyor! Cumhurbaşkanı jesti geldi: Yüzde 50 indirim yapılacak
Yorumlananlar
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor