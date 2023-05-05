Ehliyetiyle trafiğe çıkanlar dikkat! Karar çıktı: Bugünden itibaren 17 bin TL ödemek zorunda kalacaksınız

Trafik kazalarının sıklığı ve maddi boyutları dikkate alınarak Türkiye'de zorunlu olan trafik sigortası sisteminde, yeni bir döneme geçildi. Yeni uygulama ile birlikte, sürücüler artık risk kategorilerine göre basamaklandırılacaklar. Çok riskli sürücülerin poliçelerine yüzde 200 oranında zam yapılacakken, kaza yapmayan sürücülerin poliçelerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Sigorta şirketleri de bu yeni düzenleme kapsamında, her ay yüzde 2 oranında zam yapacaklar. Ayrıca, hasarsızlık indirimleri ve hasar sebebiyle prim artış oranları da değişti. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikte daha güvenli bir sürüş davranışı teşvik edileceği umuluyor. Ancak, kaza yapan sürücüler daha yüksek primler ödeyecekleri için, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli bir şekilde araç kullanmaları son derece önemli hale gelmiştir.

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RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE AYRILACAKLAR



Sigorta sektöründe yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık sürücüler, risk kategorilerine göre basamaklandırılacak ve bu basamaklara göre prim ücretleri belirlenecek. Yapılan bu değişiklikle, kaza yapmayan sürücüler daha düşük prim ödeyecekken, kaza yapan sürücüler daha yüksek prim ödemesi yapacaklar.

Çok riskli sürücüler, en düşük basamakta yer alacaklar ve poliçelerinde yüzde 200 oranında zam uygulanacak. Bu sürücüler, sürüş davranışlarına dikkat etmezlerse daha yüksek primler ödemek zorunda kalacaklar. Diğer yandan, kaza yapmayan çok iyi sürücüler ise en üst basamakta yer alacaklar ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Bu indirimle birlikte, sürücülerin daha güvenli bir sürüş yapmaları teşvik edilecek.

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Sigorta şirketleri de bu yeni düzenlemeye uyacaklar ve Mayıs ayından itibaren trafik sigortalarında bir kezlik yüzde 5 oranında zam yapacaklar. Daha sonra her ay yüzde 2 oranında zam uygulayacaklar. Böylece, sigorta primleri artacak ve sürücüler daha fazla ödeme yapacaklar.

Hasarsızlık indirimleri ve hasar sebebiyle prim artış oranları da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. Kazası olmayan sürücüler ise tüzel araçlar için 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ödeyecekler. Bu prim oranları, sigorta şirketlerinin belirlediği tarifelere göre değişebilir.

Yeni uygulama ile birlikte, şirket araçları ile şahsi araç sahipleri arasında da farklılık gösterecek. Şirket araçları için yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücretler uygulanacakken, farklılık 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek. Bu da şirketlerin araçlarının kullanım sıklığı, tipi ve yaşına bağlı olarak değişebilir.

Bu düzenleme ile birlikte, trafikte daha güvenli bir sürüş davranışı teşvik edilecek ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları daha da önem kazanacak. Ayrıca, sigorta primlerindeki artış, sürücüleri daha dikkatli ve sorumlu bir sürüş davranışı sergilemeye yönlendirecektir.