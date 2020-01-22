Ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi süresinin 31.12.2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır."
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