Ehliyetsiz sürücü önce drift attı sonra engellemek isteyen polise saldırdı

Bursa'da Kırgızistan vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte makas atarak ve dirft yaparak seyir ettiği sırada kendisini durduran polis memurlarına küfür ve hakaret ederek saldırmak istedi. Ehliyetsiz sürücünün polise saldırdığını gören vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Osmangazi Camisi önünde meydana geldi. 16 ACS plakalı BMV marka otomobilin Kırgızistan vatandaşı olan sürücüsü İbragim S. Yüksek İhtisas Kavşağı'nda görevli olan motorlu trafik polisinin önünden makas atarak geçti. Aracın peşine düşen trafik ekibi genç adamın aracıyla Tezok Caddesi'nde drift attığını fark etti. Aracı durduran trafik ekibi sürücü İbragim S.'nin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Sürücüyü sakinleştirmeye çalışan trafik ekibi çabasının yetersiz olduğunu fark edince olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada çevredeki vatandaşlar da sürücünün polise mukavemet ettiğini fark ederek olaya dahil olmaya çalıştı. Vatandaş, polise küfür eden sürücüyü linç etmek istedi.

Hakkında inceleme yapılan İbragim S.'nin ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler, ehliyetsiz sürücüye 8 ayrı suçtan toplam 13 bin 840 lira para cezası kesti. Gözaltına alınan genç adam emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA