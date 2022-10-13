Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

İstanbul Ataşehir'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U.'nun kullandığı kamyonetin taksiye çarpmasının ardından bir dükkana dalması sonucu doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yücebaş'ın kaza sırasında kendi hayatını hiçe sayarak annesini kurtardığı da ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Alınan bilgilere göre kaza saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü A.U.'nun kullandığı 34 FTG 740 plakalı kamyonet, zanlının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce taksiye ardından ise bir dükkana dalarak durabildi.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaralılardan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor olan Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

KAZA SONRASI KAÇTI

Kazaya karışan kamyonet şoförünün olayın yerinde kaçtığı belirlenirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

TESLİM OLDU

Kazanın ardından emniyete gelerek teslim olan A.U. Çocuk Büro Amirliği ekiplerince işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

Öte yandan doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın olayın yaşandığı gece rahatsızlanan annesi Nurcan Yücebaş'ı hastaneye götürdükten sonra annesiyle beraber babası Cengiz Yücebaş'ın işlettiği restorana geldiği öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

ANNESİNE SESLENİP KURTARDI

Babasının işlettiği restoran önünde bekleyen Doktor Yücebaş’ın kamyonetin geldiğini fark ettiği ve annesine seslenerek hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaza anı cadde üzerinde bulunan başka bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış

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