Ehram dokumasında başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen PRODES destekli "Ben Ehramı Ev de de dokurum Atölye de de, Yeter ki İmkânım olsun" isimli Ehram Dokuma eğitimini başarıyla tamamlayan 6 kursiyere törenle sertifikalarını verildi.

Dernek ofisinde düzenlenen kapanış kokteyli ve sertifika törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Büyükşehir Esmek Kültür Şb Müd. Hilal Demir, yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, basın, davetliler ve kursiyerler katıldı.

ERKADIN Yön. Kur. Bşk. Zekiye ÇOMAKLI yaptığı konuşmada " Bölgenin ve ilimizin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Eğitim düzeyi düşük olan bölge insanının içerisinde en büyük mağduriyeti yaşayan ve en dezavantajlı kesim olan kadınların atıl iş gücü potansiyeli çok büyük bir yer tutmaktadır. Bu projeler kapsamında yöredeki kadınlarımıza mesleki eğitimler verilip ekonomiye kazandırma amaçlanmaktadır. Otuz sene öncesine kadar on evden ikisinde ehram dokuma tezgahı bulunmasına rağmen günümüzde bir tek evde bile kalmamıştır. Yöre kadınının yaz ve kış aylarında dış giysi olarak kullandığı tamamen organik olan ehram kumaş Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt'un da yöresellerinden olmasına rağmen ne yazık ki sadece Bayburt'ta i üniversitenin desteği ile üretilmeye çalışılmaktadır. Haliyle Erzurum kırsalındaki kadının sürekli kullandığı ehram örtüsü Bayburt'tan getirilmektedir ve pahalıya mal olmaktadır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek birimi (PRODES) desteği ile gerçekleştirilen ehram dokuma atölyesi yine kadınımıza hem ev eksenli hem de bir atölyede çalışma imkânı tanıyacak, ev ekonomisine katkı sağlaması yanında yöresel bir ögemiz yeniden gün ışığına çıkmış olacaktır. Bu projenin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla atölyemizi devrettiğimiz İş Birlikçimiz olan Erzurum Büyük Şehir Belediyesine, diğer İş Birlikçilerimiz Erzurum Barosuna ve Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü Proje sorumlusu personeline ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Esmek Şb. Md. Hilal Demir ise " ESMEK'lerde kadınlarımızı ve gençlerimizi meslek sahibi yapacak kurslarımızın yanı sıra bu proje ile kaybolmaya yüz tutmuş, hatta unutulmuş yöresel bir ögemizi gündeme getirmek, belediyemiz bünyesinde geleceğe taşımaya çalışmakta görevimizdir. Hayırlısı ile atölye devam edecek ve burada dokunan ehram kumaşları nakış ve dikiş atölyelerimizde değerlendirilerek güzel çalışmalar yapılacaktır. Bu imkânı sağlayan Belediye Başkanlığımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından kursiyerlerin sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA