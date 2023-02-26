Ehsan Ghahari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Ghahari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Ghahari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Ghahari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Ghahari 17 Haziran 1998 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احسان قهاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Ghahari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Ehsan Ghahari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ehsan Ghahari'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ehsan Ghahari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Ghahari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ehsan Ghahari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Ghahari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC U21

27 Eylül 2017 yılında Nassaji U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

Ehsan Ghahari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Ghahari şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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