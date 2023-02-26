Ehsan Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Hosseini 3 Ekim 1998 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Seyed Mohammad Ehsan Hosseini şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Hosseini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proneo Sports S.L. yapmaktadır. Ehsan Hosseini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ehsan Hosseini'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ehsan Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ehsan Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis

15 Mart 2021 yılında Shahr Khodrou

1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Ehsan Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Hosseini şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.