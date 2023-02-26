Ehsan Moradian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Moradian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Moradian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Moradian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Moradian 20 Eylül 1994 tarihinde Nurabad, Fars şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احسان مراديان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Moradian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ehsan Moradian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ehsan Moradian'nin Tractor FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ehsan Moradian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Moradian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ehsan Moradian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Moradian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Naft Gachsaran

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Ahvaz

2 Temmuz 2016 yılında Foolad

9 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

26 Ocak 2023 yılında Tractor

Ehsan Moradian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Moradian şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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