Ehsan Pahlevan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Pahlevan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehsan Pahlevan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ehsan Pahlevan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ehsan Pahlevan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Pahlevan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehsan Pahlevan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Pahlevan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Pahlevan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Pahlevan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Pahlevan 25 Temmuz 1993 tarihinde Bojnourd, North Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احسان پهلوان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Pahlevan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Ehsan Pahlevan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ehsan Pahlevan'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ehsan Pahlevan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Pahlevan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Ehsan Pahlevan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Pahlevan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gostaresh FC

1 Ocak 2013 yılında Zob Ahan

25 Kasım 2013 yılında Sepahan

30 Haziran 2014 yılında Zob Ahan

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2019 yılında Zob Ahan

2 Eylül 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Ehsan Pahlevan kimdir

Ehsan Pahlevan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Pahlevan şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali & Herfei-e Babak Mashhad

Ehsan Pahlevan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İran U22 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ehsan Pahlevan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Mohammadjavad Hosseinnejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadjavad Hosseinnejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammadjavad Hosseinnejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadjavad Hosseinnejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Katlego Mohamme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Mohamme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Katlego Mohamme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Mohamme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvis Kamsoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Kamsoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvis Kamsoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Kamsoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelmounaim Boutouil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmounaim Boutouil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelmounaim Boutouil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmounaim Boutouil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi