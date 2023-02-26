Ehsan Pahlevan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehsan Pahlevan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehsan Pahlevan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehsan Pahlevan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehsan Pahlevan 25 Temmuz 1993 tarihinde Bojnourd, North Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احسان پهلوان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehsan Pahlevan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Ehsan Pahlevan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ehsan Pahlevan'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ehsan Pahlevan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehsan Pahlevan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ehsan Pahlevan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehsan Pahlevan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gostaresh FC

1 Ocak 2013 yılında Zob Ahan

25 Kasım 2013 yılında Sepahan

30 Haziran 2014 yılında Zob Ahan

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2019 yılında Zob Ahan

2 Eylül 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Ehsan Pahlevan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehsan Pahlevan şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ehsan Pahlevan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ali & Herfei-e Babak Mashhad

İran U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İran U22 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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