Ehtiram Shahverdiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehtiram Shahverdiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehtiram Shahverdiyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ehtiram Shahverdiyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ehtiram Shahverdiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehtiram Shahverdiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ehtiram Shahverdiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ehtiram Shahverdiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ehtiram Shahverdiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ehtiram Shahverdiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ehtiram Shahverdiyev 1 Ekim 1996 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ehtiram Etibar oğlu Şahverdiyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ehtiram Shahverdiyev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ehtiram Shahverdiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ehtiram Shahverdiyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ehtiram Shahverdiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ehtiram Shahverdiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ehtiram Shahverdiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ehtiram Shahverdiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Sumgayit U19

1 Ocak 2019 yılında Sumqayıt

7 Ocak 2020 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Ehtiram Shahverdiyev kimdir

Ehtiram Shahverdiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ehtiram Shahverdiyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ehtiram Shahverdiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Ehtiram Shahverdiyev nereli

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