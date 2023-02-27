Ei Gyotoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ei Gyotoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ei Gyotoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ei Gyotoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ei Gyotoku 17 Aralık 2004 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 行徳 瑛 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ei Gyotoku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ei Gyotoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ei Gyotoku'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Ei Gyotoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ei Gyotoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Nagoya Grampus
Ei Gyotoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ei Gyotoku şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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