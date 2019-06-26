EIA: ABD petrol stokları haftalık 12.8 milyon varil düştü

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), ABD ham petrol stokları 21 Haziran ahftasında 12.8 milyon varillik azalışla 469.6 milyon varile düştüğünü duyurdu.

EIA verilerine göre, ham petrol rafinerinerilerinin, geçen haftaya göre 73 bin varil artışla, günlük ortalama 17.3 milyon varillik üretim yapılan 21 Haziran haftasında, petrol finerileri yüzde 94.2 kapasite ile çalıştı.

EIA, ham petrol ithalatının, geçen haftaya göre 812 bin varil düşüşle, ortalama 6.7 milyon varil olduğunu ve toplam ticari petrol stoklarının 11.9 milyon varile düştüğünü açıkladı.

DHA