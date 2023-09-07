EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 302,2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçıların finansmana...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 302,2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçıların finansmana erişimdeki engellerinin kaldırılması ve enflasyonla uyumlu artan bir döviz kuru politikası olması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin son dönemde açıkladığı Orta Vadeli Programların gerçekleşmesinin hedeflerin uzağında kaldığına vurgu yapan Eskinazi, "Dünya genelinde uygulaması olmayan Türkiye ekonomi modeline geçilmesi sonrasında 85 milyon Türk halkı çok zor bir süreç yaşadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyonel bir ekonomik modele geçildiğini söylemesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılan Orta Vadeli Programdaki hedeflerin yakalanması için var gücümüzle çalışacağız. 302,2 milyar dolar iddialı bir hedef olmakla birlikte Türk ihracatçısı bu hedeflere ulaşabilecek bilgi birikimi ve kabiliyete sahip. Üretimin devamı için uygun finansman modelleri hayata geçerse ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz. İhracat hedeflerimizi tutturduğumuzda istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık ve diğer hedeflerin tutmasını da kolaylaştırmış oluruz" diye konuştu.

2021-23 yılları için açıklanan Orta Vadeli Programda Türkiye'nin 2023 yılı sonu için enflasyon hedefinin yüzde 4,9 olduğunu hatırlatan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugün açıklanan OVP'de 2023 yılı sonu enflasyon hedefimiz yüzde 65. TÜİK'in açıkladığı TÜFE rakamlarının piyasadaki gerçekleşmelerin uzağında kaldığı konusunda ekonomistlerimizin görüş birliği söz konusu. Hedeflerin gerçekleşmediği OVP'lerin sonuncusunu geride bıraktığımıza inanmak istiyoruz."

2026 yılı için ortaya konulan kişi başı 15 bin dolar gelir, yüzde 5 enflasyon, yüzde 5 büyüme, tek haneye düşen işsizlik hedeflerinin 85 milyon Türk insanını mutlu edecek hedefler olduğunun altını çizen Eskinazi, bu hedeflere ulaşmak için ekonomi kurmaylarının siyasi müdahaleyle karşı karşıya kalmamaları gerektiğini dillendirerek sözlerini noktaladı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi OVP’deki ihracat hedefini değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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