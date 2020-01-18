İki takım Eibar - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Eibar - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Eibar - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eibar - Atletico Madrid, İspanya La Liga maçı 18 01 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Eibar ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga Maçı Municipal de Ipurua Stadyumu, Eibar'da oynanacak.