Eidur Aron Sigurbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eidur Aron Sigurbjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eidur Aron Sigurbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eidur Aron Sigurbjornsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eidur Aron Sigurbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eidur Aron Sigurbjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eidur Aron Sigurbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eidur Aron Sigurbjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eidur Aron Sigurbjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eidur Aron Sigurbjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eidur Aron Sigurbjornsson 26 Şubat 1990 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eiður Aron Sigurbjörnsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eidur Aron Sigurbjornsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Eidur Aron Sigurbjornsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Eidur Aron Sigurbjornsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Eidur Aron Sigurbjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eidur Aron Sigurbjornsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eidur Aron Sigurbjornsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eidur Aron Sigurbjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Örebro SK

11 Ocak 2013 yılında ÍBV

1 Aralık 2013 yılında Örebro SK

18 Ocak 2014 yılında ÍBV

11 Ağustos 2014 yılında Örebro SK

12 Ağustos 2014 yılında Sandnes Ulf

1 Aralık 2014 yılında Örebro SK

1 Ocak 2016 yılında Kiel

16 Mayıs 2017 yılında Valur

18 Şubat 2021 yılında ÍBV

Eidur Aron Sigurbjornsson kimdir

Eidur Aron Sigurbjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eidur Aron Sigurbjornsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Eidur Aron Sigurbjornsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eidur Aron Sigurbjornsson nereli

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