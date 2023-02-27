Eidur Atli Runarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eidur Atli Runarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eidur Atli Runarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eidur Atli Runarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eidur Atli Runarsson 6 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eiður Atli Rúnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eidur Atli Runarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına - tarihinde katılmıştır. Eidur Atli Runarsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eidur Atli Runarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eidur Atli Runarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eidur Atli Runarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eidur Atli Runarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eidur Atli Runarsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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