Eiichi Katayama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eiichi Katayama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eiichi Katayama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eiichi Katayama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eiichi Katayama 30 Kasım 1991 tarihinde Kawagoe, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 片山 瑛一 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eiichi Katayama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eiichi Katayama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eiichi Katayama'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Eiichi Katayama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eiichi_katayama_official/

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Eiichi Katayama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eiichi Katayama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Eiichi Katayama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eiichi Katayama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Fagiano Okayama

1 Şubat 2018 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2021 yılında Shimizu S-Pulse

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Eiichi Katayama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eiichi Katayama şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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